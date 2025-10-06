Бывшего президента Грузии Зурабишвили заметили на митингах: она ожидала «успеха» штурма дворца

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах оппозиции по захвату президентского дворца во время беспорядков 4 октября. Участники акции попытались пойти на штурм резиденции, однако их стратегия не удалась. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец в случае успеха штурма. Так премьер страны заявил в беседе с телеканалом «Рустави-2».