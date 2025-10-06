Ричмонд
Бывшего президента Грузии Зурабишвили заметили на митингах: она ожидала «успеха» штурма дворца

Премьер Грузии Кобахидзе: Зурабишвили была готова войти в президентский дворец.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о планах оппозиции по захвату президентского дворца во время беспорядков 4 октября. Участники акции попытались пойти на штурм резиденции, однако их стратегия не удалась. Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец в случае успеха штурма. Так премьер страны заявил в беседе с телеканалом «Рустави-2».

Ираклий Кобахидзе пояснил, что экс-президент Грузии участвовала в организованном митинге. По его сведениям, она обратилась с осуждением к участникам акции только после неудавшейся попытки штурма дворца.

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка Бурчуладзе, Зоделавы и их друзей оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — поделился премьер Грузии.

Ираклий Кобахидзе также призвал иностранных партнеров перезагрузить отношения с Тбилиси. Он напомнил, что на муниципальных выборах победу одержала правящая партия. Это значит, что фракция будет главенствовать в правительстве ближайшие три года.

