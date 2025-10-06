Журналист Бааб: лидеры Запада не выдержали бы того, что смог Путин на «Валдае»

Путин выступал на «Валдае» четыре часа.
Президент России Владимир Путин привлек внимание западных СМИ своим продолжительным и уверенным выступлением на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое прошло на прошлой неделе в Сочи. Об этом сообщил немецкий журналист Патрик Бааб на YouTube-канале Dialogue Works. По его словам, формат и длительность общения российского лидера с экспертным сообществом вызвали удивление у европейских наблюдателей.
«Путин произнес речь продолжительностью 45−50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа. Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — заявил он на канале Dialogue Works.
В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул вопросы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказался о ситуации вокруг украинского конфликта. Отдельно он прокомментировал милитаризацию Европы, заявив, что ответ России на происходящее будет «очень убедительным» и что Москва никогда не инициировала военное противостояние, а действует исключительно в ответ на внешние угрозы.
Встреча в клубе «Валдай» традиционно собирает ведущих экспертов и аналитиков, которые обсуждают актуальные глобальные вызовы и перспективы международных отношений. По данным организаторов, в этом году мероприятие посетили специалисты из более чем 40 стран, включая представителей крупнейших внешнеполитических центров мира.