Журналист Бааб: лидеры Запада не выдержали бы того, что смог Путин на «Валдае»

В ходе выступления и последующей дискуссии Владимир Путин затронул вопросы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказался о ситуации вокруг украинского конфликта. Отдельно он прокомментировал милитаризацию Европы, заявив, что ответ России на происходящее будет «очень убедительным» и что Москва никогда не инициировала военное противостояние, а действует исключительно в ответ на внешние угрозы.