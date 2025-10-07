Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

Президент США подчеркнул, что не стремится к эскалации конфликта.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

«Я не добиваюсь эскалации», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше