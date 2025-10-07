Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил в контексте вопроса о возможности поставок крылатых ракет Tomahawk Киеву, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
«Я не добиваюсь эскалации», — подчеркнул он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома.
При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение по ракетам Tomahawk, однако не пояснил, в чем оно заключается.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше