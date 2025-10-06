ЕС предрекли неутешительную судьбу из-за конфликта на Украине: политолог назвал победителя

Соединенные Штаты не готовы принять требование России о демилитаризации Украины. Кроме этого, по словам политолога Дмитрия Суслова, в ЕС хотят избежать победы России. Об этом он рассказал в беседе с Lenta.ru.
«Для Европейского союза завершение конфликта без поражения России, а тем более на российских условиях, — катастрофа», — высказался эксперт.
Суслов также обозначил ключевую тревогу Европейского союза, связанную с украинским конфликтом. Как он отметил, руководство ЕС стремится не допустить победы Российской Федерации в данном противостоянии.
Кроме этого, эксперт подчеркнул, что требование демилитаризации подразумевает сокращение численности Вооруженных сил Украины и прекращение военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Как отметил Суслов США считают это условие неприемлемым, демонстрируя при этом готовность отказаться от перспективы вступления Украины в НАТО.
При этом накануне портал Semafor сообщал, что США и Украина намерены заключить сделку по БПЛА.