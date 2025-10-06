ЕС предрекли неутешительную судьбу из-за конфликта на Украине: политолог назвал победителя

Кроме этого, эксперт подчеркнул, что требование демилитаризации подразумевает сокращение численности Вооруженных сил Украины и прекращение военного сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Как отметил Суслов США считают это условие неприемлемым, демонстрируя при этом готовность отказаться от перспективы вступления Украины в НАТО.