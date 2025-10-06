Ричмонд
В Тбилиси раскрыли истинную цель Зурабишвили на митингах за свержение власти

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал заявление, обвинив бывшего президента страны Саломе Зурабишвили в готовности возглавить государство в случае успешного свержения действующей власти.

В интервью телекомпании «Рустави 2» он утверждает, что Зурабишвили безоговорочно поддержала протестные акции, направленные на революционную смену правительства, и была готова немедленно занять президентский дворец, если бы эти усилия увенчались успехом.

«Саломе Зурабишвили была готова войти в президентскую резиденцию… Зурабишвили без каких-либо оговорок отправилась на митинг за свержение власти … если бы попытка увенчалась бы успехом, она была готова войти в президентский дворец», — сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что новый французский министр подал в отставку через день после вступления в должность.

