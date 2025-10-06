Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Киеву

Трамп заинтриговал заявлением о поставках Tomahawk для ВСУ.
Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я фактически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине. Но я не поясню, в чем оно заключается», — заявил Трамп. Его заявление приводит агентство ТАСС. Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Он также подчеркнул, что в вопросе потенциальных поставок ракет Киеву не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
Ранее администрация США официально не принимала решения о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине и рассматривала возможность поставок через страны НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к Вашингтону с просьбой о предоставлении этого вооружения, а ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что окончательное решение остается за Дональдом Трампом.