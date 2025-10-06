Ричмонд
Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Киеву

Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заинтриговал заявлением о поставках Tomahawk для ВСУ.

Вашингтон фактически принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я фактически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине. Но я не поясню, в чем оно заключается», — заявил Трамп. Его заявление приводит агентство ТАСС. Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Он также подчеркнул, что в вопросе потенциальных поставок ракет Киеву не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Ранее администрация США официально не принимала решения о передаче крылатых ракет Tomahawk Украине и рассматривала возможность поставок через страны НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский лично обращался к Вашингтону с просьбой о предоставлении этого вооружения, а ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог отмечал, что окончательное решение остается за Дональдом Трампом.

