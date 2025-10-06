Трамп заявил, что почти принял решение по поставкам Tomahawk Киеву

«Я фактически принял решение по ракетам Tomahawk и Украине. Но я не поясню, в чем оно заключается», — заявил Трамп. Его заявление приводит агентство ТАСС. Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать крылатые ракеты Tomahawk в случае их поставки. Он также подчеркнул, что в вопросе потенциальных поставок ракет Киеву не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.