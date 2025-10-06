Трамп рассказал о намерении поставить Украине высокоточные ракеты Tomahawk

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о принятии решения по поставкам Киеву высокоточных ракет Tomahawk. При этом он не стал детально раскрывать суть намерений Вашингтона по этому вопросу. Дональд Трамп сделал заявления по поставкам в ходе беседы с журналистами.