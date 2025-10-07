Новый удар по рублю: ЕС собрался заблокировать российский стейблкоин

Ранее Life.ru писал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении ЕС перейти к более жёстким санкциям против России. Она отметила, что прежняя поэтапная стратегия себя исчерпала и теперь Брюссель нацелен на ударные меры в энергетике, финансах и торговле. По её словам, Евросоюз намерен значительно увеличить давление на Москву, чтобы, как она выразилась, «заставить Кремль платить за свои действия».