Новый глава Минобороны Франции ушёл в отставку спустя 24 часа после назначения

Назначенный всего сутки назад министр обороны Франции Брюно Ле Мэр заявил о своей отставке, передав полномочия бывшему премьеру Пятой республики Себастьяну Лекорню.

Источник: Life.ru

По словам Ле Мэра, он лично обратился к президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой освободить его от обязанностей, и тот согласился.

«Я предложил президенту свой немедленный выход из состава правительства. Он принял моё предложение», — написал уже экс-министр в соцсети X.

Отставка последовала на фоне нестабильности во французском кабинете. Сам Лекорню, занимавший пост премьера менее месяца, тоже подал в отставку.

Ранее Life.ru писал, что Дмитрий Медведев высмеял ситуацию во французском правительстве, обвинив Макрона в неспособности удержать власть. Политик заявил, что Франция побила «печальный рекорд» — новое правительство просуществовало меньше суток. Медведев язвительно добавил, что «даже казацкие лошади, вошедшие в Париж в 1814-м, справились бы лучше».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

