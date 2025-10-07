Ричмонд
Трамп сделал заявление по поставкам ракет Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя возможное решение о передаче крылатых ракет «Томагавк» Украине, заявил об отсутствии у его администрации намерений обострять ситуацию в зоне конфликта.

Соответствующее заявление он сделал для представителей прессы в Овальном кабинете Белого дома, однозначно подчеркнув, что не добивается эскалации.

При этом американский лидер отметил, что по вопросу поставок ракет уже фактически принято окончательное решение, однако воздержался от раскрытия каких-либо его деталей.

Ранее СМИ рассказали о секретном бункере Трампа.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

