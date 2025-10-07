Путин в день рождения планирует совещание с членами Совбеза

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отмечал, что внуки президента в день его рождения поздравляют Путина так же, как и все внуки поздравляют своих дедушек: тепло и с любовью. Впрочем, сам Путин не очень любит повышенный интерес к своей семье и не считает праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, отмечал его пресс-секретарь.