Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе указали на отличительную черту Путина перед другими лидерами: это повод для зависти

Немецкий журналист Бааб признал, что лидеры ЕС не выступают как Путин на Валдае.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин уверенно выступал в ходе речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер отвечал на вопросы в течение нескольких часов. Западноевропейские лидеры не смогли бы так выступить. С таким мнением обратился немецкий журналист Патрик Бааб в эфире YouTube.

Он признал, что президент России дал повод для зависти своим коллегам. Журналист напомнил, что глава государства ежегодно произносит длинную речь на «Валдае», попутно отвечая на вопросы политологов, историков и представителей прессы.

«Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — констатировал Патрик Бааб.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание на уверенную речь Владимира Путина. Он отметил, что президент России произвел впечатление человека, знающего, что он делает.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше