Президент РФ Владимир Путин уверенно выступал в ходе речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Российский лидер отвечал на вопросы в течение нескольких часов. Западноевропейские лидеры не смогли бы так выступить. С таким мнением обратился немецкий журналист Патрик Бааб в эфире YouTube.
Он признал, что президент России дал повод для зависти своим коллегам. Журналист напомнил, что глава государства ежегодно произносит длинную речь на «Валдае», попутно отвечая на вопросы политологов, историков и представителей прессы.
«Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — констатировал Патрик Бааб.
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон обратил внимание на уверенную речь Владимира Путина. Он отметил, что президент России произвел впечатление человека, знающего, что он делает.