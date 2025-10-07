Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Отрадного, берут в полукольцо Константиновку, «кайфовая» жизнь на Украине, Залужный давит на Зеленского, 7 октября

Президентские выборы на Украине ещё не назначены, а предвыборная гонка уже стартовала. Владимир Зеленский пытается удержаться у власти, в том числе и с помощью силовиков. Издание Politico отмечает, что больше всего СБУ волнует экс-главком ВСУ Валерий Залужный. По некоторым данным, у него рейтинг выше чем у действующего главы киевского режима. Он же без стенания критикует Зеленского, в том числе за провальную операцию в Курской области. Как итог, в случае если на выборах будет второй тур, то Зеленский может лишиться своего кресла.