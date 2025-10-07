Трамп фактически принял решение по ракетам Tomahawk на Украине

Однако он добавил, что хотел бы понять, как Украина намерена использовать эти снаряды и куда собирается их нацеливать. В контексте вооружения Киева ракетами Tomahawk американкий президент заявил, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.
«Я не добиваюсь эскалации», — ответил он на вопрос о поставках.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил США о последствиях поставок Украине «Томагавков». Он заявил, что передача крылатых ракет разрушит наметившиеся позитивные тенденции в российско-американских отношениях.
Напомним, что о поставках ракет Tomahawk просил Дональда Трампа Владимир Зеленский. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, поставки такого вооружения не изменят ситуацию на поле боя.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.