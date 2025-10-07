Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, возглавлявшая правительство с 2005 по 2021 год, заявила, что пандемия COVID-19 стала одной из косвенных причин начала конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Bild.
По её словам, ограничения, введённые в период коронавируса, серьёзно повлияли на дипломатические процессы и помешали своевременному разрешению международных разногласий.
Меркель отметила, что отсутствие личных встреч между мировыми лидерами во время пандемии осложнило поиск взаимопонимания по многим ключевым вопросам, включая ситуацию вокруг Украины. По её мнению, именно прямой диалог и личные переговоры позволяют достигать компромиссов и предотвращать эскалацию напряжённости.
«Если нельзя встречаться, если нельзя обсуждать разногласия лицом к лицу, то и новые компромиссы найти невозможно», — подчеркнула экс-канцлер.
Она добавила, что период изоляции и дистанционного общения стал серьёзным испытанием для мировой дипломатии, последствия которого ощущаются до сих пор.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что опыт Роспотребнадзора, полученный во время пандемии COVID-19, во многом стал основой проекта «Санитарный щит».