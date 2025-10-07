ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

Генеральный директор ассоциации UK Steel, занимающейся защитой интересов британских сталелитейных компаний, Гарет Стейс заявил, что возможные меры ЕС сильно скажутся на экономике королевства, учитывая, что 80% экспорта Великобритании в этой отрасли приходится на страны Евросоюза. В связи с этим он призвал Лондон добиться от Брюсселя послаблений, иначе британских производителей «ждет катастрофа».-0-