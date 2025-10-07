Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС намерен предложить пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

«Нет другого способа гарантировать долгосрочную защиту сталелитейной промышленности. В противном случае мы лишимся ее», — заявил изданию неназванный чиновник ЕС.

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз готовится предложить ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).

«Нет другого способа гарантировать долгосрочную защиту сталелитейной промышленности. В противном случае мы лишимся ее», — заявил изданию неназванный чиновник ЕС.

Генеральный директор ассоциации UK Steel, занимающейся защитой интересов британских сталелитейных компаний, Гарет Стейс заявил, что возможные меры ЕС сильно скажутся на экономике королевства, учитывая, что 80% экспорта Великобритании в этой отрасли приходится на страны Евросоюза. В связи с этим он призвал Лондон добиться от Брюсселя послаблений, иначе британских производителей «ждет катастрофа».-0-

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше