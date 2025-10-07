На Западе сообщили о создании секретной системы на Украине для защиты от блэкаутов

Согласно информации, опубликованной изданием The Wall Street Journal, на Украине была развернута масштабная система накопления энергии, созданная на основе американских технологий. Её целью является обеспечение резервного электроснабжения в случае продолжительных веерных отключений электроэнергии.
Как сообщает издание, местные энергетические компании рассчитывают на сеть мощных аккумуляторов, произведенных в Соединенных Штатах. Эти установки размещены на засекреченных объектах, чтобы гарантировать их сохранность и возможность поддержания работы энергосистемы.
Новая инфраструктура включает в себя шесть так называемых аккумуляторных парков, расположенных, в частности, в Киеве и Днепропетровской области. Каждый такой парк состоит из ряда белых модулей высотой примерно 2,5 метра. Общая мощность системы составляет 200 мегаватт, что позволяет снабжать электричеством около 600 000 домохозяйств на протяжении двух часов.
