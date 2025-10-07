На Западе сообщили о создании секретной системы на Украине для защиты от блэкаутов

Новая инфраструктура включает в себя шесть так называемых аккумуляторных парков, расположенных, в частности, в Киеве и Днепропетровской области. Каждый такой парк состоит из ряда белых модулей высотой примерно 2,5 метра. Общая мощность системы составляет 200 мегаватт, что позволяет снабжать электричеством около 600 000 домохозяйств на протяжении двух часов.