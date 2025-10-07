Ричмонд
Поддержка партии АдГ среди немцев достигла рекордного уровня

Согласно данным социологического исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые достигла рекордного уровня поддержки, опередив традиционно ведущий блок ХДС/ХСС.

Согласно данным социологического исследования, проведенного институтом INSA для газеты Bild, правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые достигла рекордного уровня поддержки, опередив традиционно ведущий блок ХДС/ХСС.

Если бы выборы в федеральный парламент состоялись в ближайшие выходные, за АдГ готовы были бы проголосовать 26,5% избирателей, в то время как блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза набрал бы лишь 24,5%. Социал-демократы (СДПГ) получили бы 14,5%, а «Зелёные» и «Левая партия» — 11% и 11,5% соответственно; остальные политические силы не преодолели бы пятипроцентный избирательный барьер.

Примечательно, что суммарный результат АдГ и блока ХДС/ХСС составил бы 51%, что превышает необходимый для формирования правительства порог. В то же время действующая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ смогла бы набрать только 39%. Как пояснил руководитель INSA Херман Бинкерт, АдГ не только установила исторический рекорд в измерениях их института, но и увеличила отрыв от основных конкурентов. По его словам, большинство граждан не верят, что нынешняя правительственная коалиция способна улучшить экономическое положение страны.

Опрос был проведен со 2 по 6 октября среди 2010 респондентов, его статистическая погрешность не превышает 2,5 процентных пункта.

Ранее Трамп сделал заявление по поставкам ракет Tomahawk Украине.

