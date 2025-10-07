Поддержка партии АдГ среди немцев достигла рекордного уровня

Примечательно, что суммарный результат АдГ и блока ХДС/ХСС составил бы 51%, что превышает необходимый для формирования правительства порог. В то же время действующая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ смогла бы набрать только 39%. Как пояснил руководитель INSA Херман Бинкерт, АдГ не только установила исторический рекорд в измерениях их института, но и увеличила отрыв от основных конкурентов. По его словам, большинство граждан не верят, что нынешняя правительственная коалиция способна улучшить экономическое положение страны.