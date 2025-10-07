Глава МИД Финляндии обвинила Россию в нарушении десяти принципов Хельсинки

Заявление было сделано на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая проходит в Польше и считается крупнейшей в Европе конференцией по правам человека. Россия, как и в предыдущие годы, официально бойкотирует мероприятие. В исходном материале также отмечается, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) переживает глубокий кризис, а российские официальные лица заявляют о разрушении организации и выдвигают инициативу по созданию новой архитектуры евразийской безопасности.