«Очень сильный сигнал»: Трамп рассказал о первой реакции Ирана на его план по Газе

«Фактически у нас даже был очень сильный сигнал, как вы знаете, от Ирана, что они хотели бы, чтобы это было сделано», — сообщил американский лидер.
Ранее Life.ru писал, что Белый дом опубликовал 20-пунктный план Дональда Трампа по Газе. В нём предлагается немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов. План предусматривает временный контроль над сектором Газа технократическими властями под международным надзором. Президент США рассчитывает, что первая фаза плана, связанная с освобождением заложников, будет завершена в течение недели.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.