Финляндия обратилась к России с напоминанием о Хельсинкских принципах

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен раскритиковала Москву за якобы нарушение Хельсинкских принципов. Всего, напомнила она, в документе их десять штук. По утверждению министра, РФ якобы нарушила каждый из принципов. Так Элина Валтонен выразилась на открытии Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.
Глава МИД Финляндии отметила, что полное название документа звучит как «Хельсинкский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе». Она не привела никаких аргументов по выдвинутому Москве обвинению.
«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад», — заявила финский министр.
Местные власти также сообщили о намерении вновь ужесточить санкции против РФ. Так, финны могут ввели пошлины на товары российского импорта.