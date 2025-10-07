Финляндия обратилась к России с напоминанием о Хельсинкских принципах

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен раскритиковала Москву за якобы нарушение Хельсинкских принципов. Всего, напомнила она, в документе их десять штук. По утверждению министра, РФ якобы нарушила каждый из принципов. Так Элина Валтонен выразилась на открытии Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению.