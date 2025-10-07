Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона

Так, 73% участников опроса компании Toluna-Harris Interactive поддержали бы такой шаг главы государства, при этом 76% возлагают именно на него основную вину за политическую ситуацию, которая привела к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Как отмечает радиостанция RTL, по заказу которой проводился опрос, главным виновником кризисных ситуаций в период отставки предыдущих премьер-министров Мишеля Барнье и Франсуа Байру французы также называли президента.