Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство французов выступают за то, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон досрочно сложил с себя полномочия на фоне глубокого политического кризиса в стране. Об этом свидетельствуют несколько опросов общественного мнения, опубликованных французскими СМИ, сообщает ТАСС.
Так, 73% участников опроса компании Toluna-Harris Interactive поддержали бы такой шаг главы государства, при этом 76% возлагают именно на него основную вину за политическую ситуацию, которая привела к отставке премьер-министра Себастьена Лекорню. Как отмечает радиостанция RTL, по заказу которой проводился опрос, главным виновником кризисных ситуаций в период отставки предыдущих премьер-министров Мишеля Барнье и Франсуа Байру французы также называли президента.
Похожие результаты показали и опросы Французского института общественного мнения (IFOP) для телеканала LCI, компании Elabe для телеканала BFMTV и компании Odoxa-BackBone Consulting для газеты Le Figaro — за отставку главы государства как наилучший вариант урегулирования политического кризиса выступили 62%, 51% и 70% участников соответственно. Во всех случаях опрашивалось по тысяче жителей страны старше 18 лет.
В качестве альтернативы 66% опрошенных IFOP допустили роспуск Национального собрания (нижней палаты парламента) и досрочные парламентские выборы, причем 53% уверены, что президент именно так и поступит в ближайшие месяцы. В опросе Odoxa-BackBone Consulting 60% респондентов поддержали роспуск парламента, а в опросе Elabe за такой шаг высказались только 42%.-0-