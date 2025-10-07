Ричмонд
В Европарламенте высказались за отставку главы ЕК фон дер Ляйен

По мнению депутата от партии «Патриоты за Европу» Тьерри Мариани, отставка председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен является обязательным шагом для восстановления мощи и независимости Европы.

По мнению депутата от партии «Патриоты за Европу» Тьерри Мариани, отставка председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен является обязательным шагом для восстановления мощи и независимости Европы. В своем заявлении для «Известий» политик раскритиковал её руководство, заявив, что проводимый ею жёсткий «зелёный» курс негативно сказывается на европейских производителях.

Он также обвинил фон дер Ляйен в том, что масштабные заимствования и безоговорочная поддержка конфликта на Украине создают риски для финансовой стабильности Евросоюза. Мариани подчеркнул, что при нынешнем председателе ЕК превратилась в идеологический аппарат, посягающий на суверенитет отдельных стран.

По его словам, фон дер Ляйен лишь усилила зависимость Европы, в первую очередь от Вашингтона, и перестала отстаивать интересы европейских граждан, поэтому её уход с поста жизненно необходим для возрождения суверенной Европы.

Ранее сообщалось, что поддержка партии АдГ среди немцев достигла рекордного уровня.

