Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США сообщили об опасных последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

По мнению американского общественного деятеля Грега Мелло, руководящего Группой изучения Лос-Аламоса, потенциальная передача Вашингтоном крылатых ракет «Томагавк» Киеву будет расценена как серьёзная стратегическая эскалация конфликта на Украине.

По мнению американского общественного деятеля Грега Мелло, руководящего Группой изучения Лос-Аламоса, потенциальная передача Вашингтоном крылатых ракет «Томагавк» Киеву будет расценена как серьёзная стратегическая эскалация конфликта на Украине.

В беседе с ТАСС эксперт, представляющий антиядерное движение, одобрительно высказался о предложении президента России Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по Договору о СНВ. Мелло призвал администрацию Дональда Трампа безотлагательно принять эту инициативу. При этом он предупредил, что в случае поставок «Томагавков» Москва может отозвать своё разумное предложение о заморозке развёртывания стратегических ядерных вооружений.

Как полагает эксперт, перед Трампом сейчас стоит фундаментальный выбор: двигаться в направлении мира или сделать масштабный шаг к войне с Россией.

Ранее Трамп сделал заявление по поставкам ракет Tomahawk Украине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше