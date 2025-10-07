В США сообщили об опасных последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

В беседе с ТАСС эксперт, представляющий антиядерное движение, одобрительно высказался о предложении президента России Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по Договору о СНВ. Мелло призвал администрацию Дональда Трампа безотлагательно принять эту инициативу. При этом он предупредил, что в случае поставок «Томагавков» Москва может отозвать своё разумное предложение о заморозке развёртывания стратегических ядерных вооружений.