В США сообщили об опасных последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву

По мнению американского общественного деятеля Грега Мелло, руководящего Группой изучения Лос-Аламоса, потенциальная передача Вашингтоном крылатых ракет «Томагавк» Киеву будет расценена как серьёзная стратегическая эскалация конфликта на Украине.
В беседе с ТАСС эксперт, представляющий антиядерное движение, одобрительно высказался о предложении президента России Владимира Путина продлить на год количественные ограничения по Договору о СНВ. Мелло призвал администрацию Дональда Трампа безотлагательно принять эту инициативу. При этом он предупредил, что в случае поставок «Томагавков» Москва может отозвать своё разумное предложение о заморозке развёртывания стратегических ядерных вооружений.
Как полагает эксперт, перед Трампом сейчас стоит фундаментальный выбор: двигаться в направлении мира или сделать масштабный шаг к войне с Россией.
Ранее Трамп сделал заявление по поставкам ракет Tomahawk Украине.
