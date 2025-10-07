Орбан сделал жесткое заявление в ответ на угрозы Зеленского

В своем сообщении в социальной сети X Орбан подчеркнул, что ни одна страна никогда не добивалась членства в Европейском союзе с помощью шантажа, и на этот раз такая тактика не сработает. Он напомнил, что решение о принятии новых членов требует единогласного одобрения всех стран-участниц.