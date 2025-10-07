Орбан сделал жесткое заявление в ответ на угрозы Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно отверг утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина сможет вступить в Европейский союз, несмотря на позицию Будапешта. Глава правительства заявил, что Венгрия не чувствует никаких моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС.
В своем сообщении в социальной сети X Орбан подчеркнул, что ни одна страна никогда не добивалась членства в Европейском союзе с помощью шантажа, и на этот раз такая тактика не сработает. Он напомнил, что решение о принятии новых членов требует единогласного одобрения всех стран-участниц.
По словам Орбана, венгерский народ уже выразил свою волю на референдуме, где подавляющее большинство граждан высказалось против присоединения Украины к ЕС. Премьер предупредил Зеленского, что медийная кампания против Венгрии вряд ли поможет Киеву обрести друзей и изменить сложившуюся ситуацию.
Ранее в США сообщили об опасных последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву.
