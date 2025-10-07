Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан сделал жесткое заявление в ответ на угрозы Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно отверг утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина сможет вступить в Европейский союз, несмотря на позицию Будапешта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решительно отверг утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина сможет вступить в Европейский союз, несмотря на позицию Будапешта. Глава правительства заявил, что Венгрия не чувствует никаких моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС.

В своем сообщении в социальной сети X Орбан подчеркнул, что ни одна страна никогда не добивалась членства в Европейском союзе с помощью шантажа, и на этот раз такая тактика не сработает. Он напомнил, что решение о принятии новых членов требует единогласного одобрения всех стран-участниц.

По словам Орбана, венгерский народ уже выразил свою волю на референдуме, где подавляющее большинство граждан высказалось против присоединения Украины к ЕС. Премьер предупредил Зеленского, что медийная кампания против Венгрии вряд ли поможет Киеву обрести друзей и изменить сложившуюся ситуацию.

Ранее в США сообщили об опасных последствиях поставок ракет Tomahawk Киеву.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше