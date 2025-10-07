Немецкий публицист Патрик Бааб признался, что западные лидеры могут только позавидовать президенту России Владимиру Путину — ни один из них, по его словам, не способен выдержать трёхчасовой диалог с экспертами и журналистами, как это сделал президент России на заседании клуба «Валдай».