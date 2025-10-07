Ричмонд
Европейские политики такого не потянут: В Германии объяснили феномен Путина после «Валдая»

Немецкий публицист Патрик Бааб признался, что западные лидеры могут только позавидовать президенту России Владимиру Путину — ни один из них, по его словам, не способен выдержать трёхчасовой диалог с экспертами и журналистами, как это сделал президент России на заседании клуба «Валдай».

Источник: Life.ru

Бааб отметил, что Путин говорил уверенно и свободно, без подсказок и сценария, демонстрируя «власть фактов и аргументов».

«Путин произнёс речь продолжительностью 45−50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа! Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — подчеркнул журналист.

Он добавил, что такая манера общения вызывает уважение, ведь лидеры Европы, по его словам, «прячутся за телесуфлёрами и пресс-секретарями».

Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «внимательно выслушать» речь Владимира Путина на «Валдае». По её словам, президент России «возложил вину за войну на Украине на Европу». В Брюсселе признали, что послание Путина стало политическим сигналом, который невозможно игнорировать.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

