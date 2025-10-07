Бааб отметил, что Путин говорил уверенно и свободно, без подсказок и сценария, демонстрируя «власть фактов и аргументов».
«Путин произнёс речь продолжительностью 45−50 минут и, как и каждый год, три часа беседовал с политологами, менеджерами, историками, журналистами. Три часа! Я не могу себе представить, чтобы западноевропейский политик выдержал бы это, как российский президент», — подчеркнул журналист.
Он добавил, что такая манера общения вызывает уважение, ведь лидеры Европы, по его словам, «прячутся за телесуфлёрами и пресс-секретарями».
Ранее Life.ru сообщал, что Урсула фон дер Ляйен призвала европейцев «внимательно выслушать» речь Владимира Путина на «Валдае». По её словам, президент России «возложил вину за войну на Украине на Европу». В Брюсселе признали, что послание Путина стало политическим сигналом, который невозможно игнорировать.
