Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в городе Старый Оскол

Обломки украинского беспилотника упали на многоэтажный дом в Старом Осколе Белгородской области.
В результате инцидента повреждены окна в 15 квартирах, а во дворе разбиты осколками около 20 автомобилей. На месте происшествия работают все экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Над Старым Осколом системой ПВО был сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По информации на данный момент, жертв нет», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
