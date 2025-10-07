Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель спровоцировала дипломатический скандал своими словами о виновниках СВО

Публичное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она возложила частичную ответственность за начало специальной военной операции на Украине на Польшу и страны Прибалтики, спровоцировало серьёзный дипломатический скандал между Варшавой и Берлином.

Публичное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она возложила частичную ответственность за начало специальной военной операции на Украине на Польшу и страны Прибалтики, спровоцировало серьёзный дипломатический скандал между Варшавой и Берлином. Как сообщает британское издание The Telegraph, высказывание Меркель вызвало волну возмущения в Польше.

В частности, экс-премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил её в излишней уступчивости по отношению к России, которая, по его мнению, нанесла значительный ущерб безопасности всей Европы. Публикация отмечает, что немецко-польские отношения и без того переживают напряжённый период из-за споров вокруг пограничной безопасности, усугублённых миграционным кризисом.

Кроме того, Польша на протяжении долгого времени выражает разочарование в связи с наивной и самодовольной, с её точки зрения, политикой Германии в отношении России, которая проводилась как при Меркель, так и продолжалась при канцлере Олафе Шольце.

Ранее Орбан сделал жесткое заявление в ответ на угрозы Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше