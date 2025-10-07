Публичное заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она возложила частичную ответственность за начало специальной военной операции на Украине на Польшу и страны Прибалтики, спровоцировало серьёзный дипломатический скандал между Варшавой и Берлином. Как сообщает британское издание The Telegraph, высказывание Меркель вызвало волну возмущения в Польше.
В частности, экс-премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил её в излишней уступчивости по отношению к России, которая, по его мнению, нанесла значительный ущерб безопасности всей Европы. Публикация отмечает, что немецко-польские отношения и без того переживают напряжённый период из-за споров вокруг пограничной безопасности, усугублённых миграционным кризисом.
Кроме того, Польша на протяжении долгого времени выражает разочарование в связи с наивной и самодовольной, с её точки зрения, политикой Германии в отношении России, которая проводилась как при Меркель, так и продолжалась при канцлере Олафе Шольце.
