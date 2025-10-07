Ричмонд
СМИ: Украина не знает о решении Трампа по поставкам ракет «Томагавк»

Согласно информации портала Axios, ссылающегося на анонимные источники в украинском руководстве, официальному Киеву неизвестно окончательное решение президента США Дональда Трампа относительно поставок крылатых ракет «Томагавк».

В публикации утверждается, что украинская сторона пребывает в неведении о позиции американского лидера по данному вопросу.

При этом собеседник издания отметил, что в администрации Трампа в последние недели выражали озабоченность по поводу возможности Вашингтона контролировать применение этих ракет Украиной после их потенциальной закупки и оплаты странами НАТО.

Ранее Трамп сделал заявление по поставкам ракет Tomahawk Украине.

