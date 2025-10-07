Ричмонд
Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днем рождения

Ким Чен Ын в поздравлении по случаю дня рождения назвал Владимира Путина «самым дорогим товарищем».

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин сегодня, 7 октября, празднует 73-й день рождения. В связи с праздником северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту РФ поздравительную телеграмму. Он обратился к Владимиру Путину, назвав его «самым дорогим товарищем», транслирует ЦТАК.

Ким Чен Ын отметил «мудрое руководство» и «патриотическую самоотверженность» президента России. Лидер КНДР также обратил внимание на вечность дружбы Москвы и Пхеньяна.

«Примечательные успехи в свершении священного дела для надежной защиты достоинства и ключевых интересов страны и строительства могучей и процветающей России немыслимы в отрыве от Вашей выдающейся руководящей силы и стойкой практики… Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — сказано в телеграмме.

KP.RU напомнил, как Владимир Путин отмечал свои дни рождения. Так, на 48-летие президент России посетил Павловск в Ленобласти. Он отпраздновал день рождения в ресторане «Подворье» вместе с актерами Михаилом Боярским и Кириллом Лавровым, ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой и другими.

