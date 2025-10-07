Ричмонд
Военная помощь от Латвии превратилась в товар на украинских интернет-площадках

Как выяснило РИА Новости, на украинских интернет-площадках с объявлениями появились в продаже армейские сухпайки, поставленные Латвией в рамках военной помощи.

Как выяснило РИА Новости, на украинских интернет-площадках с объявлениями появились в продаже армейские сухпайки, поставленные Латвией в рамках военной помощи. Реализуемые наборы, произведенные латвийской компанией Roga-Agro, соответствуют стандартам НАТО.

Некоторые продавцы позиционируют их как редкий аналог американских сухих пайков MRE. При этом, согласно заявлению председателя наблюдательного совета компании-производителя, эти рационы поставляются Вооруженным силам Украины по себестоимости в качестве поддержки, а их доставка осуществляется за счет средств, собранных латвийскими благотворителями.

Энергетическая ценность одного из предлагаемых рационов составляет 1777 килокалорий. В его состав входят гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша с черникой, шоколад, орехи, сухофрукты, соусы и горячие напитки. Продавцы в описании акцентируют внимание на наличии комплекта для разогрева, упрощающего приготовление пищи в полевых условиях. Также на площадке представлены другие варианты меню, например, рацион с гуляшом и гречкой, овсяной кашей с клубникой, медом и фруктовым чаем калорийностью 1842 килокалории.

Ранее сообщалось, что Украина не знает о решении Трампа по поставкам ракет «Томагавк».

