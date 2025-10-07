Военная помощь от Латвии превратилась в товар на украинских интернет-площадках

Энергетическая ценность одного из предлагаемых рационов составляет 1777 килокалорий. В его состав входят гороховая каша с копченой свининой, ржаной хлеб, рисовая каша с черникой, шоколад, орехи, сухофрукты, соусы и горячие напитки. Продавцы в описании акцентируют внимание на наличии комплекта для разогрева, упрощающего приготовление пищи в полевых условиях. Также на площадке представлены другие варианты меню, например, рацион с гуляшом и гречкой, овсяной кашей с клубникой, медом и фруктовым чаем калорийностью 1842 килокалории.