Глава МИД Финляндии Валтонен обвинила РФ в нарушении 10 принципов Хельсинки

Финский министр утверждала, что Москва грубо игнорирует нормы, которые десятилетиями обеспечивали мир в Европе.
«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие пятьдесят лет назад», — сказала министр.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что страна не собирается отдавать приказ сбивать российские дроны. Вместо этого в государстве действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства. В Финляндии также уточнили, что не планируют открывать границу с Россией.
