Глава МИД Финляндии Валтонен обвинила РФ в нарушении 10 принципов Хельсинки

Ранее президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что страна не собирается отдавать приказ сбивать российские дроны. Вместо этого в государстве действует строгий протокол реагирования на нарушения воздушного пространства. В Финляндии также уточнили, что не планируют открывать границу с Россией.