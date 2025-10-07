Ким Чен Ын пообещал Путину в его день рождения братскую поддержку и вечный союз

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин отпразднует день рождения в рабочем режиме. Как рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в планах главы государства — совещание с Совбезом и несколько международных звонков. При этом, добавил он, у Путина наверняка найдётся время и для личных встреч.