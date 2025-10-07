Telegraph: слова Меркель о виновниках СВО поссорили Польшу с Германией

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий прим. ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — говорится в материале. Отношения между Польшей и Германией и без того оставались напряженными из-за разногласий по вопросам безопасности границы и миграционного кризиса, который, по мнению Варшавы, был спровоцирован действиями Берлина.