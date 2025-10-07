Выступление Меркель вызвало резкую реакцию польских политиков.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали начало специальной военной операции на Украине. Ее слова вызвали дипломатический скандал между Варшавой и Берлином, сообщает британская газета The Telegraph.
«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров (Матеуш Моравецкий прим. ред.) предположил, что ее благодушие по отношению к России нанесло серьезный ущерб европейской безопасности», — говорится в материале. Отношения между Польшей и Германией и без того оставались напряженными из-за разногласий по вопросам безопасности границы и миграционного кризиса, который, по мнению Варшавы, был спровоцирован действиями Берлина.
Польские власти неоднократно выражали недовольство позицией Германии по отношению к России, считая ее излишне мягкой как при Меркель, так и при нынешнем канцлере Олафе Шольце. Ранее в интервью венгерскому изданию Partiz? n Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии саботировали попытки мирного урегулирования конфликта на Украине, что, по ее словам, косвенно привело к эскалации ситуации.
Ранее Ангела Меркель уже отмечала, что вооруженный конфликт на Украине отчасти стал следствием пандемии COVID-19, поскольку отсутствие личных встреч между лидерами ЕС и Россией осложнило поиск компромиссов. Она также подчеркивала, что разногласия между странами Евросоюза необходимо решать через открытый диалог, а не публичные обвинения.