Telegraph: Заявление Меркель о виновниках СВО поссорили Германию и Польшу

Заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Польша и Прибалтика косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине вызвало дипломатический скандал между Варшавой и Берлином. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Источник: Life.ru

«Вмешательство госпожи Меркель вызвало ярость в Польше, поскольку один из бывших премьер-министров [Матеуш Моравецкий] отметил, что её доброжелательность к России нанесла серьёзный ущерб европейской безопасности», — говорится в публикации.

Согласно данным газеты, отношения между Германией и Польшей находятся под напряжением из-за споров по поводу безопасности границы. Польские власти давно разочарованы, по их мнению, наивным и самодовольным отношением ФРГ к России как при Меркель, так и при Олафе Шольце, её преемнике.

Напомним, Меркель возложила ответственность за начало спецоперации на Украине на Польшу и страны Прибалтики. Она отметила, что эти государства выразили сомнения в способности ЕС сформировать единую внешнюю политику в отношении Москвы и тем самым помешали наладить диалог между сторонами. Кроме того, экс-канцлер дала Европе рекомендации по урегулированию конфликта на Украине.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

