Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму.
«Да, я уже принял решение, в общем-то… “— сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Вместе с тем американский лидер уточнил, что хочет узнать, как украинская сторона собирается использовать эти вооружения.
Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что ракеты «Томагавк» никогда не появятся на Украине. Он назвал заявления США на этот счёт спекуляцией. Эксперт напомнил, что у киевского режима нет специалистов, способных управлять такими ракетами.
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что возможная передача «Томагавков» Украине приведёт к разрушению наметившихся позитивных тенденций в российско-американских отношениях.