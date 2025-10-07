Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что почти принял решение передать Украине ракеты «Томагавк»

Трамп отметил, что хочет узнать, как киевский режим собирается использовать «Томагавки».

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму.

«Да, я уже принял решение, в общем-то… “— сказал президент США, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вместе с тем американский лидер уточнил, что хочет узнать, как украинская сторона собирается использовать эти вооружения.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил уверенность в том, что ракеты «Томагавк» никогда не появятся на Украине. Он назвал заявления США на этот счёт спекуляцией. Эксперт напомнил, что у киевского режима нет специалистов, способных управлять такими ракетами.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что возможная передача «Томагавков» Украине приведёт к разрушению наметившихся позитивных тенденций в российско-американских отношениях.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше