Сенат США отклонил проект демократов о финансировании правительства

За документ проголосовало менее 60 сенаторов.

Источник: Аргументы и факты

Сенат Конгресса США в понедельник не смог одобрить законопроект, предложенный демократами, направленный на восстановление финансирования правительства и завершение шестидневного шатдауна.

За документ проголосовало менее 60 сенаторов, что оказалось недостаточно для преодоления процедурных барьеров и продвижения инициативы дальше.

После неудачного голосования сенаторы планируют рассмотреть альтернативный вариант, подготовленный республиканцами. Этот проект предусматривает временное возобновление работы федеральных ведомств и позволит частично снять напряжение, вызванное остановкой деятельности правительства.

В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп сохраняет уверенность в позиции Республиканской партии. Несмотря на обеспокоенность возможными политическими последствиями продолжительного кризиса, администрация главы государства рассчитывает на скорое достижение компромисса в Конгрессе.

Шатдаун в США произошел в среду, 1 октября, из-за разногласий в сенате между Республиканской и Демократической партиями, касающихся принятия бюджета.

