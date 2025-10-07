Боец ВС РФ рассказал о необычном способе наемников в рядах ВСУ не спать две недели

В дальнейшем при осмотре личных аптечек задержанных были обнаружены шприцы и вещества, идентифицированные как синтетические наркотики, вероятно, мефедрон или «соли». По признанию одного из пленных поляков, после инъекции такие препараты позволяли боевикам сохранять бодрствование до двух недель без потребности в еде и воде, что, однако, приводило к быстрому истощению и «сгоранию» организма изнутри.