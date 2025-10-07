Ричмонд
Боец ВС РФ рассказал о необычном способе наемников в рядах ВСУ не спать две недели

По информации, полученной РИА Новости от военнослужащего группировки «Южная» с позывным «Перун», в рядах ВСУ на передовой были зафиксированы случаи использования польскими наемниками сильнодействующих синтетических наркотиков.

Со слов источника, эти данные были получены в ходе допроса захваченного в плен наемника. Как отметил «Перун», изначально российские военные не могли понять, почему противник продолжает движение и бой даже после получения огнестрельных ранений, а также наблюдали у него неестественно расширенные зрачки.

В дальнейшем при осмотре личных аптечек задержанных были обнаружены шприцы и вещества, идентифицированные как синтетические наркотики, вероятно, мефедрон или «соли». По признанию одного из пленных поляков, после инъекции такие препараты позволяли боевикам сохранять бодрствование до двух недель без потребности в еде и воде, что, однако, приводило к быстрому истощению и «сгоранию» организма изнутри.

Как заключил «Перун», находясь в подобном состоянии, наемники теряют чувство самосохранения и ощущение реальной опасности.

Ранее сообщалось, что военная помощь от Латвии превратилась в товар на украинских интернет-площадках.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.