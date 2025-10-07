Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения

Политик также напомнил, что с момента роспуска правительства в 2024 году и объявления досрочных парламентских выборов поведение Макрона всё больше напоминает попытку сохранить контроль над властью любой ценой. Атталь подчеркнул, что подобный подход вызывает тревогу и недоверие не только среди политиков, но и среди граждан, уставших от постоянной турбулентности во внутренней политике.