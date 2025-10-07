Ричмонд
Глава партии Макрона заявил, что перестал понимать его решения

Недавние кадровые перестановки в правительстве лишь усилили ощущение нестабильности в стране.

Источник: Аргументы и факты

Бывший премьер-министр Франции и нынешний генеральный секретарь партии «Возрождение», основанной президентом Эммануэлем Макроном, Габриэль Атталь признался, что больше не понимает логику действий главы государства после отставки премьер-министра Себастьяна Лекорню. Его заявление прозвучало в эфире телеканала TF1.

«Мы переживаем трудные времена, и я, как и многие другие французы, перестал понимать решения президента республики», — отметил Атталь, комментируя политическую ситуацию во Франции.

По его словам, недавние кадровые перестановки лишь усилили ощущение нестабильности и непоследовательности в действиях высшего руководства страны.

Политик также напомнил, что с момента роспуска правительства в 2024 году и объявления досрочных парламентских выборов поведение Макрона всё больше напоминает попытку сохранить контроль над властью любой ценой. Атталь подчеркнул, что подобный подход вызывает тревогу и недоверие не только среди политиков, но и среди граждан, уставших от постоянной турбулентности во внутренней политике.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что Макрону плевать на свою страну, у Франции нет президента. Он отметил, что лошади казаков, вошедших во французскую столицу в 1814 году, исполнили бы обязанности главы французского государства лучше Макрона.

