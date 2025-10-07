Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан прокомментировал вступление Украины в ЕС

Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х.

Источник: AP 2024

По словам политика, ни одна страна никогда «не добивалась вступления в Европейский союз путем шантажа», и на этот раз такого не произойдет.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен воздержаться от неуважительных высказываний о Венгрии. Министр также напомнил, что Киев сильно зависит от поддержки Европейского союза.

В свою очередь западный экономист Филип Пилкингтон отметил, что украинский лидер производит впечатление все более неуравновешенного человека.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше