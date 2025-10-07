Евросоюз решил обложить поставки стали крупными пошлинами

В статье указано, что этот шаг может нанести удар по британской сталелитейной промышленности, где 80% экспорта идёт в Европу. В 2024 году внутреннее производство стали в Британии сократится до четырёх миллионов тонн — это самый низкий уровень со времён Великой депрессии 1930-х годов, добавляет FT.