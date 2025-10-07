В заявлении Зеленского заметили важную деталь

В материале напоминается, что ещё в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что страна не может присоединиться к этой программе, поскольку её условия предусматривают направление средств на закупки исключительно у американской оборонной промышленности. Хяккянен подчеркивал, что Финляндия фокусируется на таких мерах поддержки, которые одновременно помогают Украине и укрепляют национальный оборонный потенциал, а также поддерживают местный бизнес.