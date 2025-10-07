Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В заявлении Зеленского заметили важную деталь

Финская газета Iltalehti обратила внимание на то, что Владимир Зеленский, публично благодаря государства, оказывающие военную поддержку Украине, намеренно не упомянул Финляндию.

Финская газета Iltalehti обратила внимание на то, что Владимир Зеленский, публично благодаря государства, оказывающие военную поддержку Украине, намеренно не упомянул Финляндию. Как отмечает издание, Хельсинки отсутствовал в списке стран, перечисленных украинским лидером.

По мнению Iltalehti, вероятной причиной такого демонстративного игнорирования стал отказ Финляндии от участия в летнем пакете помощи Украине, инициированном Дональдом Трампом.

В материале напоминается, что ещё в августе министр обороны Финляндии Антти Хяккянен пояснял, что страна не может присоединиться к этой программе, поскольку её условия предусматривают направление средств на закупки исключительно у американской оборонной промышленности. Хяккянен подчеркивал, что Финляндия фокусируется на таких мерах поддержки, которые одновременно помогают Украине и укрепляют национальный оборонный потенциал, а также поддерживают местный бизнес.

Ранее сообщалось, что военная помощь от Латвии превратилась в товар на украинских интернет-площадках.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше