Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Довёл страну до хаоса: Более половины французов хотят ухода Макрона с поста президента

Во Франции всё больше граждан хотят отставки президента Эмманюэля Макрона. Согласно данным сразу четырёх опросов, большинство французов считают, что именно Макрон довёл страну до кризиса.

Источник: Life.ru

По данным исследования Toluna-Harris Interactive для RTL, за уход президента выступают 73% граждан. Ещё 76% уверены, что именно Макрон несёт личную ответственность за провал правительства Себастьяна Лекорню.

«Сложение полномочий президента поддержали бы 70% французов», — говорится в исследовании Odoxa-BackBone Consulting для Figaro. При этом 60% опрошенных выступили за роспуск нижней палаты парламента.

Результаты IFOP и Elabe подтверждают общую тенденцию: более половины французов хотят, чтобы Макрон ушёл, а 90% ждут серьёзных экономических проблем из-за затянувшегося политического кризиса.

С момента переизбрания Макрона в 2022 году Франция сменила уже пять премьер-министров. Последним пал Себастьян Лекорню, проработавший на своей должности меньше месяца.

Ранее Life.ru писал, что в Британии назвали Макрона «хромой уткой» после провала правительства. Аналитики отметили, что его политика вернула Францию к хаосу 1950-х годов, когда кабинеты рушились один за другим. Сейчас у Макрона осталось лишь три выхода — уйти, смириться с левыми или снова рискнуть перевыборами.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше