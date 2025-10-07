Довёл страну до хаоса: Более половины французов хотят ухода Макрона с поста президента

Ранее Life.ru писал, что в Британии назвали Макрона «хромой уткой» после провала правительства. Аналитики отметили, что его политика вернула Францию к хаосу 1950-х годов, когда кабинеты рушились один за другим. Сейчас у Макрона осталось лишь три выхода — уйти, смириться с левыми или снова рискнуть перевыборами.