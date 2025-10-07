Ричмонд
FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

Такая мера может нанести серьёзный удар по сталелитейной промышленности Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Европейская комиссия намерена предложить введение 50-процентной пошлины на импорт стали из всех стран, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания.

По данным газеты, речь идёт о дополнительных тарифах, которые будут применяться к поставкам, превышающим квоты, установленные ещё на уровне 2013 года.

Эксперты предупреждают, что такая мера может нанести серьёзный удар по сталелитейной промышленности Великобритании. Около 80% британского экспорта стали направляется на европейский рынок, и введение столь высоких пошлин может резко снизить конкурентоспособность отрасли.

Глава ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил, что новые тарифы способны спровоцировать «крупнейший кризис» в британском сталелитейном секторе. Он призвал правительство Великобритании использовать все возможности для переговоров с Евросоюзом, чтобы добиться смягчения условий. В противном случае, подчеркнул Стейс, национальная индустрия стали может оказаться на грани катастрофы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на средние и большие грузовики из-за рубежа.

