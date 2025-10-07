FT: ЕК хочет ввести пошлины в размере 50% на импорт стали со всего мира

Глава ассоциации производителей стали UK Steel Гарет Стейс заявил, что новые тарифы способны спровоцировать «крупнейший кризис» в британском сталелитейном секторе. Он призвал правительство Великобритании использовать все возможности для переговоров с Евросоюзом, чтобы добиться смягчения условий. В противном случае, подчеркнул Стейс, национальная индустрия стали может оказаться на грани катастрофы.