В Хабаровском крае ещё четыре муниципальных района станут округами

Напомним, что в этом году вступил в силу 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который по сути своей является усовершенствованной формой существовавшего прежде Федерального закона о местном самоуправлении. По этому закону субъекты получают право переходить на одноуровневую систему власти, при которой муниципальные районы объединяются в округа.