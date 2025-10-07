В Хабаровском крае ещё четыре муниципальных района станут округами

Четыре муниципальных района Хабаровского края готовятся к преобразованию в муниципальные округа. Речь идет о Солнечном, Вяземском, Советско-Гаванском и Ванинском муниципалитетах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что в этом году вступил в силу 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», который по сути своей является усовершенствованной формой существовавшего прежде Федерального закона о местном самоуправлении. По этому закону субъекты получают право переходить на одноуровневую систему власти, при которой муниципальные районы объединяются в округа.
В этом есть огромное число плюсов для поселений, особенно небольших и отдаленных. Так, отпадает необходимость «задвоения» власти, когда существует глава администрации поселения и глава администрации района. Та же ситуация и с представительными органами.
Кроме того, у поселений появляется реальная возможность принимать участие в федеральных и краевых программах, не будучи ограниченными в численности населения.
Самое главное, что самим людям становится проще на местах получать муниципальные услуги без игры в «пинг-понг» с полномочиями.
Первой «ласточкой» реформы в Хабаровском крае в 2023 году стал Охотский район, который принял решение объединиться в округ. Благодаря доскональному изучению опыта соседней Амурской области, процесс преобразования прошел безболезненно.
Затем в 2024 году опыт перенял Бикинский район, также принявший решение о переходе на одноуровневую систему власти.
Сегодня Солнечный район проходит процедуру преобразования в округ, а на очереди — Советско-Гаванский, Вяземский и Ванинский.
В комитете внутренней политике правительства Хабаровского края подчеркивают, что одноуровневая система местного самоуправления удобна прежде всего людям, которые не обязаны разбираться в тонкостях и нюансах законодательства, а должны максимально быстро и просто решить свои вопросы с помощью органов государственной власти на местах.