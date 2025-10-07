Олейник: на Украине невозможно решение конфликта по корейскому сценарию

Отметим, что под «корейским сценарием» обычно подразумевается проведение демаркационной линии по линии боевого соприкосновения. Вокруг нее создается демилитаризованная зона. Затем следует заключение соглашения о прекращении огня, которое не является полноценным мирным договором. Такое соглашение о перемирии 27 июля 1953 года было подписано между КНДР, Китаем и ООН. Южная Корея его не подписала, но признала де-факто. В результате была установлена демилитаризованная зона на 2 километра по обе стороны от существовавшей линии фронта, прекращены боевые действия и установлены условия возвращения военнопленных.