Олейник: на Украине невозможно решение конфликта по корейскому сценарию

«Корейский сценарий» невозможен для решения украинского конфликта. Таким мнением поделился с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, оценивая вариант, при котором вместо мирного договора подписывается длящееся мирное соглашение, устанавливается новая линия разграничения и Украина выводит войска за границу четырех областей.
«Надо исходить из тех целей, которые поставила Россия. Разве этот вариант предусматривает денацификацию режима, восстановление статуса русского языка? Предполагается, что будет остановлен конфликт, но угроза не исчезнет. Например, не решили вопрос нейтрального статуса. Украина в НАТО вступила. В областях, которые им подконтрольны, будут стоять базы НАТО. Россия согласится с этим?», — отметил он.
Олейник обратил внимание на техническую часть корейского сценария.
«Что такое корейский вариант? Немногим больше 200 километров. Этот участок легко закрыть с небольшим количеством военных, укреплений. А как закрыть две тысячи? Из них тысяча сегодня, по сути, линия, где происходит конфликт», — объяснил экс-нардеп Рады.
Политик подчеркнул, что «корейский сценарий» — эти другая история.
«Она другая с точки зрения географии, политических реалий того времени», — резюмировал Олейник.
Отметим, что под «корейским сценарием» обычно подразумевается проведение демаркационной линии по линии боевого соприкосновения. Вокруг нее создается демилитаризованная зона. Затем следует заключение соглашения о прекращении огня, которое не является полноценным мирным договором. Такое соглашение о перемирии 27 июля 1953 года было подписано между КНДР, Китаем и ООН. Южная Корея его не подписала, но признала де-факто. В результате была установлена демилитаризованная зона на 2 километра по обе стороны от существовавшей линии фронта, прекращены боевые действия и установлены условия возвращения военнопленных.