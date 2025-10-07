МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Россия своими действиями якобы нарушает каждый из десяти принципов Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного в Хельсинки, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, выступая на конференции Варшаве.
«Своими действиями Россия нарушает каждый из десяти Хельсинкских принципов — тех самых принципов, в разработке которых она принимала участие 50 лет назад», — сказала она.
В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России. В то же время он допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.
В сентябре глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что БДИПЧ ОБСЕ превратился в инструмент двойных стандартов, вынесения предвзятых оценок и продвижения западного видения «чистоты» избирательных процессов, весьма далекого от истинных демократических ценностей.
Хельсинкский акт (Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) был подписан 1 августа 1975 года. Именно этот документ стал основой для создания ОБСЕ.