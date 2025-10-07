Глава МИД Финляндии выступила с дерзкими нападками на Россию

В августе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет будущего, если страны НАТО и ЕС продолжат использовать ее как свою собственность для пропаганды и кампании по демонизации России. В то же время он допустил, что у ОБСЕ есть шанс на возрождение, если организация адаптируется к изменившимся геополитическим реалиям.