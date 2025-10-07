Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Это решение фактически сводит на нет попытки Вашингтона наладить диалог с Каракасом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию напряжённости в отношениях с Венесуэлой, сообщает The New York Times.

По данным издания, это решение фактически сводит на нет попытки Вашингтона наладить диалог с Каракасом и может привести к дальнейшему обострению ситуации.

Как уточняет газета, в течение нескольких месяцев переговоры с венесуэльскими властями, включая президента Николаса Мадуро, вел специальный представитель американского лидера Ричард Гренелл. Однако на прошлой неделе Трамп поручил ему прекратить все контакты по данному направлению.

Издание отмечает, что прекращение переговоров может привести к дальнейшей эскалации конфликта между двумя странами. По информации источников газеты, администрация Трампа уже разработала несколько сценариев возможных действий в случае обострения ситуации, включая планы, направленные на свержение правительства Мадуро.

Ранее Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США. Он обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше