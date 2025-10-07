Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Издание отмечает, что прекращение переговоров может привести к дальнейшей эскалации конфликта между двумя странами. По информации источников газеты, администрация Трампа уже разработала несколько сценариев возможных действий в случае обострения ситуации, включая планы, направленные на свержение правительства Мадуро.