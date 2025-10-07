Трамп распорядился прекратить попытки урегулирования отношений с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить все дипломатические усилия по урегулированию напряжённости в отношениях с Венесуэлой, сообщает The New York Times.
По данным издания, это решение фактически сводит на нет попытки Вашингтона наладить диалог с Каракасом и может привести к дальнейшему обострению ситуации.
Как уточняет газета, в течение нескольких месяцев переговоры с венесуэльскими властями, включая президента Николаса Мадуро, вел специальный представитель американского лидера Ричард Гренелл. Однако на прошлой неделе Трамп поручил ему прекратить все контакты по данному направлению.
Издание отмечает, что прекращение переговоров может привести к дальнейшей эскалации конфликта между двумя странами. По информации источников газеты, администрация Трампа уже разработала несколько сценариев возможных действий в случае обострения ситуации, включая планы, направленные на свержение правительства Мадуро.
Ранее Мадуро утвердил указ о чрезвычайном положении в случае вооруженного нападения со стороны США. Он обвинил США в попытках развязать «войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».