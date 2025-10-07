Сорвали мир на Украине: Меркель впервые назвала виновных в конфликте

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель нашла виновных в срыве мирного урегулирования украинского кризиса — Польша и Прибалтика сорвали создание нового формата переговоров с Россией в 2021 году по украинскому кризису.
Инициатива Меркель предполагала прямые переговоры Европейского Союза с российским руководством, однако, по ее словам, некоторые страны, включая Польшу и страны Балтии, выступали против этой идеи. Экс-канцлер считает, что это сыграло роль в начале специальной военной операции на Украине.
Меркель пытается снять вину с себя.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru отметил, что в данном случае интересно не столько то, как Прибалтика могла противостоять переговорам Евросоюза с РФ, сколько позиция самой Меркель. Своим высказыванием она будто пытается снять вину с себя.
«В начале СВО она заявила, что подписывала Минские соглашения, зная, что они не будут выполнены, что они нужны для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к военному противостоянию с Россией. Это заявление было сделано для того, чтобы снять с себя отвественность за то, что она была сторонницей прокладывания “Северных потоков”, хоть в какой-то степени конструктивных отношений с Россией. Сейчас общее настроение по украинскому конфликту меняется, теперь она делает заявления в другую сторону, что она осуждает страны Прибалтики, что они виноваты в разжигании конфликта», — сказал Царев.
Он добавил, что Литва, Латвия, Эстония и Польша пять раз срывали переговоры с Россией.
«Польша и страны Прибалтики всегда отличались агрессивной риторикой по отношению к России. Это было и в 2021 году, и в 18-м, и 19-м, и в 14-м, и в 15-м. Только сейчас у Польши немного поменялась риторика», — отметил экс-нардеп.
Основания для обвинения Прибалтики были.
«Если Меркель сказала такую фразу, значит, за этим что-то есть. Она просто так говорить не будет. Нам надо знать фактуру и действительно посмотреть. Может быть, в этой истории есть что-то поучительное для наших прибалтийских и восточноевропейских соседей», — сказал aif.ru председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что несложившиеся в 2021 году переговоры из-за стран Прибалтики и Польши косвенно привели к началу специальной военной операции.
Несколько лет назад в интервью изданию Spiegel Меркель сообщала, что летом 2021 года на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины хотела попробовать создать в рамках Европейского совета отдельный формат диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
«Кто-то возражал, что у меня уже не было власти проводить свою политическую линию, потому что все знали: осенью того года мне придется покинуть свой пост», — поясняла она.
Меркель утверждала, что если бы осенью 2021 года вновь претендовала бы на пост канцлера Германии, то могла бы более интенсивно заняться этой инициативой. По данным Bloomberg, экс-канцлер ждала «более смелого шага» от коллег по ЕС.
Польские и прибалтийские политики после интервью Меркель уже обвинили ее в том, что она «самый пророссийский политик в истории ЕС».