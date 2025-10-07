Генерал Попов: БПЛА над Европой запускают западные спецслужбы и ГУР Украины

Над европейскими странами дроны запускают их собственные спецслужбы совместно с ГУР Украины для провокаций. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя информацию о замеченных в воздушном пространстве Европы дронах.
«Провокации с дронами над Данией, Польшей и Румынией готовились совместно ГУР Украины со спецслужбами этих государств. Эти акции были выполнены, чтобы очень сильно напрячь свое население, изменить позицию тех людей, которые еще колеблются, которые понимают, что начало большого конфликта не в их интересах. Эти провокации несут посыл, что дроны, якобы, запускают русские. У них главное — заставить свой народ в это поверить. И финны этим грешат, и поляки, и румыны, и датчане», — отметил он.
По словам Попова, организаторы провокаций рассчитывали на то, что эти беспилотники могут стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения и вызовет негативную реакцию населения в отношении России.
«Это все звенья одной цепи, западные спецслужбы и ГУР Украины связаны. Например, в одном случае в Польше показывают якобы элементы отдельные российских беспилотников. То есть они где-то там нашли, что-то упало, где-то осталось от взрыва российских беспилотников, которые наносят удары по объектам на Украине. И они там что-то слепят, подкладывают все это или подделывают», — объяснил военный эксперт.
Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поделился мнением, что дроны, обнаруженные на территории европейских стран, могут быть «провокацией бандеровцев».