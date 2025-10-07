Генерал Попов: БПЛА над Европой запускают западные спецслужбы и ГУР Украины

«Провокации с дронами над Данией, Польшей и Румынией готовились совместно ГУР Украины со спецслужбами этих государств. Эти акции были выполнены, чтобы очень сильно напрячь свое население, изменить позицию тех людей, которые еще колеблются, которые понимают, что начало большого конфликта не в их интересах. Эти провокации несут посыл, что дроны, якобы, запускают русские. У них главное — заставить свой народ в это поверить. И финны этим грешат, и поляки, и румыны, и датчане», — отметил он.